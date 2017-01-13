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Почти 19 тысяч новых водителей появилось на дорогах Одесской области в 2016 году
14:02 / 13.01.2017

ОДЕССА, 13 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Почти девятнадцать тысяч новых водителей появилось на дорогах Одесской области в 2016 году, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 13 января, в Региональном сервисном центре МВД в Одесской области.

Так, по данным РСЦ МВД в Одесской области, в 2016 году на дороги нашего региона выехало 18 тыс. 936 начинающих водителей, которые впервые получили водительские удостоверения.

В территориальных сервисных центрах области у будущих водителей принято 35 тыс. 948 теоретических и 37 тыс. 635 практических экзаменов для получения права управления транспортными средствами. При этом процент сдачи экзаменов с первого раза составил 56,6%.

«Мы не можем позволить себе выпускать на дороги людей, которые не имеют достаточно навыков для безопасной езды, так как транспортное средство является источником повышенной опасности», — отметил и. о. директора Регионального сервисного центра МВД в Одесской области Александр Стариченко.

В целом же, с начала года, учитывая процедуры обмена и восстановления, в области выдано 42 тыс. 155 водительских удостоверений.

Также за год в сервисных центрах МВД в Одесской области 94 тыс. 35 человек провели регистрационные операции со своими транспортными средствами.

Напомним, что в Одесской области действуют одиннадцать Территориальных сервисных центров МВД, в том числе 2 — в областном центре.

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