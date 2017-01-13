Проезд в маршрутных такси «Черноморск — Одесса» в ближайшее время подорожает

13:17 / 13.01.2017

ОДЕССА, 13 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В ближайшее время будут введены пересчитанные тарифы на проезд в маршрутных такси на направлении «Черноморск — Одесса», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщил сегодня, 13 января, заместитель начальника отдела транспорта и морехозяйственного комплекса Одесской облгосадминистрации Александр Гайдук.

По его словам, на направлении «Черноморск — Одесса» в ближайшее время будут повышены тарифы на пассажирские автоперевозки в маршрутных такси — в среднем цена билета вырастет на 3-4 грн. и составит 17 грн. Речь идёт об автобусных маршрутах №25 (предприятие «Автотранс-Украина») и №70 («Черноморская транспортная компания»).

Как отметил замначальника отдела, сами транспортники обосновывают увеличение тарифов повышением минимальной заработной платы.

«Если до 2015 года областные власти могли влиять на формирование тарифов, в частности, на пригородные маршруты, то с начала дерегулятивной политики мы к этому процессу отношения не имеем. В коммунальной собственности, на сегодняшний день нет ни одного предприятия-автоперевозчика», — заявил А. Гайдук.

Напомним, что с 10 января повышены тарифы на все пригородные маршруты Киевской области.