|
русская версия | english version
|
|
Проезд в маршрутных такси «Черноморск — Одесса» в ближайшее время подорожает
13:17 / 13.01.2017
ОДЕССА, 13 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В ближайшее время будут введены пересчитанные тарифы на проезд в маршрутных такси на направлении «Черноморск — Одесса», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщил сегодня, 13 января, заместитель начальника отдела транспорта и морехозяйственного комплекса Одесской облгосадминистрации Александр Гайдук.
По его словам, на направлении «Черноморск — Одесса» в ближайшее время будут повышены тарифы на пассажирские автоперевозки в маршрутных такси — в среднем цена билета вырастет на 3-4 грн. и составит 17 грн. Речь идёт об автобусных маршрутах №25 (предприятие «Автотранс-Украина») и №70 («Черноморская транспортная компания»).
Как отметил замначальника отдела, сами транспортники обосновывают увеличение тарифов повышением минимальной заработной платы.
«Если до 2015 года областные власти могли влиять на формирование тарифов, в частности, на пригородные маршруты, то с начала дерегулятивной политики мы к этому процессу отношения не имеем. В коммунальной собственности, на сегодняшний день нет ни одного предприятия-автоперевозчика», — заявил А. Гайдук.
Напомним, что с 10 января повышены тарифы на все пригородные маршруты Киевской области.
|
Поиск:
Сергей Гриневецкий
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.
Loading...
Последние новости:
15:42 13.01.2017
15:19 13.01.2017
15:07 13.01.2017
«На Одесчине в 2017 году прогнозируется увеличение налоговых поступлений на 3 миллиарда гривен», — Насиров
14:32 13.01.2017
14:10 13.01.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.012
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»