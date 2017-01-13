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«Мы считаем приоритетной автомагистраль «Львов — Одесса»», — Гройсман
11:04 / 13.01.2017
ОДЕССА, 13 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство считает одной из приоритетных автомагистраль Львов – Тернополь – Хмельницкий – Винница – Умань – Одесса, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 13 января, в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.
По информации департамента, вопросы подготовки к началу масштабной реконструкции и строительства дорог в 2017 году обсуждались вчера в ходе совещания под председательством Премьера.
«Сейчас нам необходимо очень быстро готовиться к началу масштабных строительных работ относительно ремонта, частичного ремонта, капитального ремонта, реконструкции, строительства новых дорог. 1 апреля мы должны быть полностью готовы: тендеры, деньги, закупки — все должно быть готово», — отметил В. Гройсман.
Обсуждая потенциальные проекты, Премьер-министр подчеркнул приоритетность магистрали «Львов – Тернополь – Хмельницкий – Винница – Умань – Одесса», которая подчеркнет транзитные возможности страны.
«Мы эту магистраль берем одной из приоритетных. Однозначно она будет работать», — отметил В. Гройсман.
Также глава Правительства подчеркнул необходимость окончания работ на трассе «Одесса – Рени».
По данным и. о. председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомира Новака, в 2016 году было отремонтировано 950 км дорог страны. В настоящее время в неудовлетворительном состоянии находятся 17% дорог.
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Сергей Гриневецкий
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