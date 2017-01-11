Областной штаб по ТЭБ и ЧС объявил о закрытии для грузовиков дороги «Одесса — Мелитополь — Новоазовск»

16:15 / 11.01.2017

ОДЕССА, 11 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Оперативный штаб комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Одесской областной государственной администрации принял решение о закрытии движения большегрузного транспорта по автодороге М-14 «Одесса — Мелитополь — Новоазовск» из-за сложных погодных условий, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 11 января, в пресс-службе Одесской ОГА.

Как отметили в пресс-службе, согласно решению оперативного штаба комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Одесской ОГА, в связи с ухудшением погодных условий (сильный снег, который сопровождается порывистым ветром 15-20 м/с, метелями, снежными заносами и температурой воздуха до минус 7 градусов), запрещено движение грузовых, большегрузных и крупногабаритных транспортных средств на автомобильной дороге общего пользования государственного значения М-14 «Одесса — Мелитополь — Новоазовск» (на Таганрог), с 12:00 11 января.

При этом с 12:00 сняты ограничения и восстанавливается движение транспортных средств на автомобильной дороге общего пользования государственного значения М-28 «Одесса — Южный — М-14», с подъездами.

С 13:00 сняты ограничения и восстанавливается движение транспортных средств на автомобильной дороге общего пользования государственного значения: М-16 «Одесса — Кучурган» (на Кишинев) км 11+700 — км 70+127; км 70+337 — км 70+621; М-15 «Одесса — Рени» (на Бухарест) на участке км 11+700 — км 40+000 (c. Маяки); Р 70 «Одесса — Белгород-Днестровский — Монаши — М-15», км 0+000 — км 104+570 с подъездом к порту Ильичевск в том числе.