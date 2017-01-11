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Дополнительные рейсы поезда «Одесса – Измаил» назначены на ближайшие 10 дней
14:56 / 11.01.2017

ОДЕССА, 11 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские железнодорожники назначили дополнительные рейсы поезда «Одесса – Измаил», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 11 января, в пресс-центре регионального филиала «Одесская железная дорога».

По информации пресс-центра, в связи со сложными метеоусловиями и закрытием трассы «Одесса – Рени» одесские железнодорожники назначили дополнительные рейсы поезда №686 «Одесса – Измаил». Согласно утвержденному графику движения поезд курсировал дважды в неделю, однако с сегодняшнего дня поезд будет курсировать ежедневно до 21 января включительно для вывоза всех желающих пассажиров.

В пресс-центре напомнили, что железнодорожники уже назначали два дополнительных рейса поезда №686 «Одесса – Измаил». Благодаря этому жители юга Одесской добирались на работу и домой в период осложнения погодных условий 6-8 января.

«Железнодорожный транспорт остается самым надежным перевозчиком независимым от погодных условий», — подчеркнули в пресс-центре.

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