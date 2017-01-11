Несколько трамвайных маршрутов в Одессе сокращены из-за снегопада

11:14 / 11.01.2017

ОДЕССА, 11 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В связи со снегопадом в Одессе сокращены схемы движения нескольких трамвайных маршрутов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 11 января, в КП «ОГЭТ».

По данным КП «Одесгорэлектротранс», в связи со сложными погодными условиями трамвай №19 работает по маршруту №18; трамвайный маршрут №27 работает только до 16 станции Люстдорфской дороги.

Трамвайный маршрут №20 на данный момент не работает, по маршруту запущен автобус.