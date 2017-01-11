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Несколько трамвайных маршрутов в Одессе сокращены из-за снегопада
11:14 / 11.01.2017
ОДЕССА, 11 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В связи со снегопадом в Одессе сокращены схемы движения нескольких трамвайных маршрутов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 11 января, в КП «ОГЭТ».
По данным КП «Одесгорэлектротранс», в связи со сложными погодными условиями трамвай №19 работает по маршруту №18; трамвайный маршрут №27 работает только до 16 станции Люстдорфской дороги.
Трамвайный маршрут №20 на данный момент не работает, по маршруту запущен автобус.
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Сергей Гриневецкий
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