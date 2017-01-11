Одесса > Новости > Транспорт Введён запрет на движение автотранспорта по дорогам области 10:03 / 11.01.2017 ОДЕССА, 11 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, с 9:00 запрещено движение автотранспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 11 января, в пресс-службе Одесской ОГА. Как отметили в пресс-службе, в связи с ухудшением погодных условий оперативным штабом области было принято решение с 09:00 11 января запретить движение автотранспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования (государственного и местного значения), которые проходят по территории Арцизского, Беляевского, Белгород-Днестровского, Болградского, Килийского, Лиманского, Измаильского, Овидиопольского, Ренийского, Саратского, Татарбунарского районов, кроме автодорог М-05 «Киев — Одесса», М-05-01 «Обход г. Одессы» и М-14 «Одесса – Мелитополь — Новоазовск» (на Таганрог). версия для печати