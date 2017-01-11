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Из-за снегопада временно запрещен въезд в Одессу большегрузного транспорта
09:45 / 11.01.2017
ОДЕССА, 11 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 11 января, в связи с ухудшением погодных условий временно запрещен въезд в Одессу грузового, тяжеловесного и крупногабаритного транспорта, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 11 января, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По сообщению департамента, в связи с ухудшением погодных условий в Одессе состоялось заседание штаба, созданного при одесской мэрии.
С целью обеспечения жизнедеятельности города, безопасности движения пешеходов и транспорта на магистральных улицах, межквартальных проездах и тротуарах, во избежание аварийных ситуаций и заторов общественного транспорта во время ухудшения погодных условий (выпадение обильных осадков в виде снега, метель, гололедица) с 07:00 11 января временно запрещен въезд грузового, тяжеловесного и крупногабаритного транспорта в город.
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Сергей Гриневецкий
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