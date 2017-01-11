Из-за снегопада временно запрещен въезд в Одессу большегрузного транспорта

09:45 / 11.01.2017

ОДЕССА, 11 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 11 января, в связи с ухудшением погодных условий временно запрещен въезд в Одессу грузового, тяжеловесного и крупногабаритного транспорта, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 11 января, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По сообщению департамента, в связи с ухудшением погодных условий в Одессе состоялось заседание штаба, созданного при одесской мэрии.

С целью обеспечения жизнедеятельности города, безопасности движения пешеходов и транспорта на магистральных улицах, межквартальных проездах и тротуарах, во избежание аварийных ситуаций и заторов общественного транспорта во время ухудшения погодных условий (выпадение обильных осадков в виде снега, метель, гололедица) с 07:00 11 января временно запрещен въезд грузового, тяжеловесного и крупногабаритного транспорта в город.