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КП «Одесгорэлектротранс» сегодня работает без изменения графиков движения
13:42 / 07.01.2017

ОДЕССА, 07 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский городской электротранспорт сегодня работает без изменения графиков движения, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 7 января, в КП «ОГЭТ».

Как отметили в КП «ОГЭТ», несмотря на сложные погодные условия, вызванные резким падением температуры, снегопадом и сильным порывистым ветром, движение городского электротранспорта в Одессе не парализовано.

Слаженная работа всех подразделений КП «Одесгорэлектротранс», а также КП «Городские дороги» позволила даже в самые непростые отрезки 6 января сохранять проезжаемость на большинстве маршрутов с минимальными изменениями в графике. По состоянию на 8 утра 7 января все троллейбусные и трамвайные маршруты КП «Одесгорэлектротранс» работают в полном объеме в штатном режиме.

Руководство предприятия выразило отдельную благодарность одесситам и гостям города, которые прислушались к просьбам и не стали оставлять автомобильный транспорт припаркованным на рельсах и под контактной сетью, что дало возможность снегоуборочной технике работать эффективно и оперативно ликвидировать снежные заносы.

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