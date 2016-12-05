Одесский аэропорт готовится к приёму и отправке вечерних рейсов

17:47 / 06.01.2017

ОДЕССА, 06 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Непогода внесла изменения в расписание Международного аэропорта «Одесса» — несколько рейсов пришлось отменить, другие перенесены с утра на вечер, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом в интервью агентству рассказала пресс-секретарь ООО «Международный аэропорт «Одесса» Мария Попович.

По её словам, усилившийся днём снежный буран не позволил принять некоторые рейсы вовремя, ещё несколько пришлось отменить. На данный момент ожидается прилёт авиарейсов из Минска, Киева (Жуляны) и Борисполя.

«Это утренние рейсы, прибытие которых в связи погодными условиями задерживалось», — отметила М. Попович.

Пресс-секретарь добавила, что среди «опаздывающих» — чартерный самолёт из Шарм-эль-Шейха, который должен был забрать пассажиров ещё в 13:30, однако был отправлен в Киев, в связи с невозможностью посадки в Одессе.

«Впрочем, регистрация на этот рейс уже идёт, и борт всё равно будет отправлен из Одессы в вечернее время», — подчеркнула М. Попович.

По её словам, взлётно-посадочная полоса в одесском аэропорту полностью расчищена, видимость хорошая, и все службы аэропорта работают в усиленном режиме, дабы обеспечить полную безопасность пассажиров.