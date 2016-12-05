ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
 
Голосование
После отставки М. Саакашвили кого вы видите губернатором Одесской области?
Вадима Рабиновича
Игоря Кононенко
Сергея Паращенко
Сергея Гриневецкого
Антона Киссе
Алексея Гончаренко
Юрия Маслова
Ивана Плачкова
Михаила Шмушковича
Геннадия Москаля
человека из Администрации Президента
другой вариант
 
Погода




Одесский аэропорт готовится к приёму и отправке вечерних рейсов
17:47 / 06.01.2017

ОДЕССА, 06 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Непогода внесла изменения в расписание Международного аэропорта «Одесса» — несколько рейсов пришлось отменить, другие перенесены с утра на вечер, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом в интервью агентству рассказала пресс-секретарь ООО «Международный аэропорт «Одесса» Мария Попович.

По её словам, усилившийся днём снежный буран не позволил принять некоторые рейсы вовремя, ещё несколько пришлось отменить. На данный момент ожидается прилёт авиарейсов из Минска, Киева (Жуляны) и Борисполя.

«Это утренние рейсы, прибытие которых в связи погодными условиями задерживалось», — отметила М. Попович.

Пресс-секретарь добавила, что среди «опаздывающих» — чартерный самолёт из Шарм-эль-Шейха, который должен был забрать пассажиров ещё в 13:30, однако был отправлен в Киев, в связи с невозможностью посадки в Одессе.

«Впрочем, регистрация на этот рейс уже идёт, и борт всё равно будет отправлен из Одессы в вечернее время», — подчеркнула М. Попович.

По её словам, взлётно-посадочная полоса в одесском аэропорту полностью расчищена, видимость хорошая, и все службы аэропорта работают в усиленном режиме, дабы обеспечить полную безопасность пассажиров.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Сергей Гриневецкий
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ — ДЕНЬ ДЛЯ РАЗДУМИЙ
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.

 
Loading...

Последние новости:
13:42 07.01.2017
КП «Одесгорэлектротранс» сегодня работает без изменения графиков движения
13:27 07.01.2017
Рождественский шахматный турнир проходит в Одессе
13:21 07.01.2017
Более сотни машин спецтехники расчищали ночью одесские дороги
13:16 07.01.2017
Праздничные рождественские богослужения прошли в одесских православных храмах
12:43 07.01.2017
475 единиц техники и 767 человек личного состава сегодня ведут борьбу с последствиями стихии в Одесском регионе


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.211