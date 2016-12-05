Ещё один трамвайный маршрут сокращён из-за снегопада в Одессе

16:23 / 06.01.2017

ОДЕССА, 06 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Трамвай первого маршрута сократил свой маршрут из-за снегопада в Одессе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 6 января, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, в связи со снегопадом в Одессе трамвайный маршрут №1 работает до остановки «ул. Паустовского».

Ранее сообщалось, что трамвайный маршрут №20 на данный момент не работает — по маршруту запущен автобус; №27 работает только до 16-й станции Люстдорфской дороги.

Троллейбусный маршрут №9 работает до ж/д вокзала; №12 — до ост. «Дом Мебели».

Все автобусные маршруты, по информации департамента, работают в штатном режиме.