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Ещё один трамвайный маршрут сокращён из-за снегопада в Одессе
16:23 / 06.01.2017
ОДЕССА, 06 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Трамвай первого маршрута сократил свой маршрут из-за снегопада в Одессе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 6 января, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, в связи со снегопадом в Одессе трамвайный маршрут №1 работает до остановки «ул. Паустовского».
Ранее сообщалось, что трамвайный маршрут №20 на данный момент не работает — по маршруту запущен автобус; №27 работает только до 16-й станции Люстдорфской дороги.
Троллейбусный маршрут №9 работает до ж/д вокзала; №12 — до ост. «Дом Мебели».
Все автобусные маршруты, по информации департамента, работают в штатном режиме.
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Сергей Гриневецкий
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