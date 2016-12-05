Ряд маршрутов горэлектротранспорта сокращён из-за снегопада

14:35 / 06.01.2017

ОДЕССА, 06 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Ряд маршрутов городского электротранспорта в Одессе сейчас сокращён из-за снегопада, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 6 января, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По данным департамента, к настоящему моменту в связи со сложными погодными условиями внесены временные изменения в схемы движения нескольких маршрутов. Трамвайный маршрут №20 не работает, по маршруту запущен автобус; маршрут №27 работает только до 16 станции Люстдорфской дороги.

Троллейбусный маршрут №9 работает до ж/д вокзала; маршрут №12 — до остановки «Дом Мебели».

По сообщению одесских СМИ, уже возникли проблемы и с работой других трамвайных маршрутов из-за большого количества снега на рельсах. Отмечаются проблемы также с работой ряда маршрутных автобусов, однако сводной информации к настоящему моменту нет.