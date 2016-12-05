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Ряд маршрутов горэлектротранспорта сокращён из-за снегопада
14:35 / 06.01.2017
ОДЕССА, 06 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Ряд маршрутов городского электротранспорта в Одессе сейчас сокращён из-за снегопада, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 6 января, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По данным департамента, к настоящему моменту в связи со сложными погодными условиями внесены временные изменения в схемы движения нескольких маршрутов. Трамвайный маршрут №20 не работает, по маршруту запущен автобус; маршрут №27 работает только до 16 станции Люстдорфской дороги.
Троллейбусный маршрут №9 работает до ж/д вокзала; маршрут №12 — до остановки «Дом Мебели».
По сообщению одесских СМИ, уже возникли проблемы и с работой других трамвайных маршрутов из-за большого количества снега на рельсах. Отмечаются проблемы также с работой ряда маршрутных автобусов, однако сводной информации к настоящему моменту нет.
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Сергей Гриневецкий
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