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Около тысячи одесских железнодорожников ведут борьбу со снежными заносами
13:52 / 06.01.2017
ОДЕССА, 06 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Около тысячи железнодорожников ведут ликвидацию последствий сильных снегопадов на ОЖД, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 6 января, в пресс-центре регионального филиала «Одесская железная дорога» ОАО «Укрзализныця».
По информации пресс-центра, работники регионального филиала «Одесская железная дорога» оперативно отреагировали на штормовое предупреждение на 6-7 января. Ещё накануне для ликвидации последствий непогоды были распределены бригады путевых машинных станций. Так, на ст. Береговая были направлена КМС-128 (ст. Вапнярка), на ст. Одесса-Порт — КМС-127 (ст. Снегиревка), на ст. Одесса-Застава-1 — КМС-261 (ст. Усатово).
По оперативной информации на 11 часов утра, к борьбе со снегом уже привлечено 924 работника регионального филиала. В частности, на Одесской дистанции железнодорожных перевозок — 684 чел., на Знаменской — 136, на Херсонской — 82, остальные — на Шевченковской. Работает и снегоуборочная техника.
Железнодорожники ведут ликвидацию последствий сильных осадков на станциях в городах Одесса, Раздельная, Подольск, Колосовка, Помошная, Знаменка, Николаев. На других станциях, где ожидаются сложные метеорологические условия, магистраль функционирует в рабочем порядке без привлечения дополнительных сил.
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Сергей Гриневецкий
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