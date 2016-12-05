Около тысячи одесских железнодорожников ведут борьбу со снежными заносами

13:52 / 06.01.2017

ОДЕССА, 06 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Около тысячи железнодорожников ведут ликвидацию последствий сильных снегопадов на ОЖД, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 6 января, в пресс-центре регионального филиала «Одесская железная дорога» ОАО «Укрзализныця».

По информации пресс-центра, работники регионального филиала «Одесская железная дорога» оперативно отреагировали на штормовое предупреждение на 6-7 января. Ещё накануне для ликвидации последствий непогоды были распределены бригады путевых машинных станций. Так, на ст. Береговая были направлена КМС-128 (ст. Вапнярка), на ст. Одесса-Порт — КМС-127 (ст. Снегиревка), на ст. Одесса-Застава-1 — КМС-261 (ст. Усатово).

По оперативной информации на 11 часов утра, к борьбе со снегом уже привлечено 924 работника регионального филиала. В частности, на Одесской дистанции железнодорожных перевозок — 684 чел., на Знаменской — 136, на Херсонской — 82, остальные — на Шевченковской. Работает и снегоуборочная техника.

Железнодорожники ведут ликвидацию последствий сильных осадков на станциях в городах Одесса, Раздельная, Подольск, Колосовка, Помошная, Знаменка, Николаев. На других станциях, где ожидаются сложные метеорологические условия, магистраль функционирует в рабочем порядке без привлечения дополнительных сил.