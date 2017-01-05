Движение грузового транспорта с завтрашнего утра будет ограничено на всей территории области

14:11 / 05.01.2017

ОДЕССА, 05 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С 8 часов утра 6 января будет ограничено движение грузовых, большегрузных и крупногабаритных транспортных средств на автодорогах общего пользования всей Одесской области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 5 января, в пресс-службе Одесской облгосадминистрации.

Как отметили в пресс-службе, по прогнозу украинского Гидрометцентра с 6 по 9 января на территории Одесской области ожидаются сложные погодные условия.

На всей территории Одесской области с 8 часов утра 6 января ограничивается движение грузовых, большегрузных и крупногабаритных транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования.

Областная государственная администрация обращается к жителям Одессы и Одесской области с призывом не выезжать на автомобиле без крайней надобности и ограничить передвижение в период непогоды, а также не оставлять свои автомобили на трамвайных путях и на дороге.