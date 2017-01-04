Пассажирооборот ОЖД за год вырос на 8,1%

13:25 / 04.01.2017

ОДЕССА, 04 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Пассажирооборот Одесской железной дороги в целом за 2016 год составил 6,4 млрд. пассажиро-километров, что выше уровня прошлого года на 8,1%, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 4 января, в пресс-центре регионального филиала УЗ «Одесская железная дорога».

По информации пресс-центра, пассажирооборот ОЖД в 2016 году составил 6,4 млрд. пассажиро-километров, что выше плана на 5,5% и выше уровня прошлого года на 8,1%.

Отправка грузов составила 31,3 млн. т, что выше плана на 6,1% (на 1,8 млн. т) и на 5,1% выше уровня прошлого года (на 1,5 млн. т).

Согласно оперативным отчетам, выполнение показателей нагрузки составило 108,3%, что в среднем за сутки достигло 86,3 тыс. т, при плане 79,7 тыс. т. Сверх плана погружено 2,4 млн. т грузов. По сравнению с 2015 годом погрузка грузов увеличилось на 1,8 млн. т, что составляет 105,9% роста к прошлогоднему уровню. Показатель выгрузки составил 103,3% к плану.

Ключевым качественным показателем работы является оборот вагона, который в 2016 году в региональном филиале выполнен на уровне 3,58 суток при годовом задании 3,87 суток. За счет этого было высвобождено для дополнительных перевозок 820 вагонов ежесуточно.

Кроме того, было достигнуто увеличение производительности локомотива (103,5% к плану) и среднесуточный пробег локомотива (102,3% к плану).