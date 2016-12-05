Полноценное двустороннее движение по дамбе Хаджибейского лимана возобновляется с завтрашнего дня

15:52 / 30.12.2016

ОДЕССА, 30 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С 31 декабря возобновляется двустороннее движение транспорта на участке ремонта дамбы Хаджибейского лимана, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 30 декабря, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Как отметили в департаменте, первоочередные противоаварийные работы по ремонту дамбы Хаджибейского лимана были начаты в сентябре. В связи с этим движение автотранспорта в зоне проведения работ было односторонним. В течение сегодняшнего дня, 30 декабря, будет проведен демонтаж бетонных блоков, ограничивающих движение.

Утром 31 декабря двустороннее движение транспорта на участке ремонта дамбы Хаджибейского лимана будет возобновлено.

В департаменте также сообщили, что согласно экспертному заключению, аварийным признан участок тела дамбы протяжённостью 900 м со стороны с. Усатово. По состоянию на сегодняшний день на аварийном участке полностью выполнено дробление железобетонных конструкций, их укатка и уплотнение у тела дамбы.

Проведена отсыпка откоса дамбы сыпучими материалами, выполнены работы по монтажу матов с заполнением их специальной бетонной смесью, уложены блоки для пригруза матов в воде. По длине уложенных матов в верхней части дамбы монтируются волноотбойные блоки. Эти работы планируется завершить до конца января 2017 года.