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Новую систему электронной оплаты за проезд начнут тестировать в одесском трамвае
12:26 / 28.12.2016

ОДЕССА, 28 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе готовятся начать тестирование уникальной для Украины электронной онлайновой системы оплаты за проезд в горэлектротранспорте, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 28 декабря, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, вопрос создания информационно-аналитической системы управления общественным транспортом «Единый оператор» и внедрения электронной системы оплаты за проезд в городском общественном транспорте обсуждался вчера на совещании под председательством городского головы Геннадия Труханова. В совещании приняли участие заместитель городского головы Павел Вугельман, руководители профильных структурных подразделений Одесского городского совета, представители депутатских комиссий, профильных общественных организаций и компании-разработчика «электронного билета».

В ходе совещания была презентована уникальная для Украины онлайновая электронная система оплаты за проезд. В отличие от офлайновых систем, когда средства накапливаются и потом списываются единоразово в адрес поставщика услуг, разработанная в Одессе система позволяет непосредственно проводить средства на установленный счет. Это происходит посредством считывания информации с электронного носителя (пластиковые карты, браслеты, брелки со встроенным чипом) или с помощью одноразового QR-кода на бумажном носителе.

Вся информация об оплате остается в памяти у системы. Контролер, поднеся «электронный билет» к контролирующему устройству, может проверить оплату проезда. Также система позволяет вести учет общего пассажиропотока и пассажиров льготной категории. Данная статистика позволит получить полный контроль над поступающими платежами за проезд, эффективно планировать маршруты и графики пассажирских перевозок и позволит определять конкретную сумму компенсации из городского бюджета льготного проезда.

Пассажирам для оплаты за проезд необходимо будет приобрести одноразовый билета с QR-кодом либо многоразовую карточку с возможностью постоянного пополнения. При входе в транспорт «электронный билет» подносится к валидатору, а звуковой сигнал оповещает о списании средств. Если автоматический счетчик пассажиров оповещает о значительном превышении количества пассажиров, находящихся в транспорте, по сравнению с поступившими платежами, на линию выходит контроль.

В ходе презентации было отмечено, что система прошла тестирование в лабораторных условиях и требует тестирования в транспорте.

По результатам совещания было решено установить данную электронную систему на один из трамвайных вагонов и экспериментально опробовать ее в действии.

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