Два новых троллейбуса «Богдан» прибыли в Одессу из Луцка

17:25 / 26.12.2016

ОДЕССА, 26 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня в Одессу из Луцка прибыли 2 из 5 закупленных новых троллейбусов «Богдан», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 26 декабря, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, коммунальное предприятие «Одесгорэлектротранс» получило 2 новых троллейбуса «Богдан-Т701.17», которые были приобретены по результатам электронных торгов, проведенных 13 октября в системе Prozorro.

Победителем тендера стал автосборочный завод корпорации «Богдан» в Луцке. Стоимость каждой машины — 5,35 млн. грн.

До конца этого года в Одессу прибудет еще 3 троллейбуса, а общая сумма контракта составила 26,75 млн. гривен.

В июле 2016 года на улицы Одессы уже вышли 5 троллейбусов «Богдан» этого класса, приобретенные ранее.

СПРАВКА: 12-метровые троллейбусы «Богдан» общей пассажировместимостью 105 мест оборудованы независимой подвеской, что позволяет приравнивать плавность хода к легковому автомобилю, и механизмом автоматического составления токоприемников при их сходе с контактной сети. Троллейбусы обеспечены системой видеонаблюдения за посадочными площадками и зоной сзади троллейбуса, системой беспроводной связи Wi-Fi и кондиционером в кабине водителя.

Также в новых троллейбусах предусмотрены функции, необходимые для людей с особыми потребностями: правая часть кузова при необходимости снижается до уровня посадочной площадки, установлен откидной пандус, предусмотрены места с фиксацией инвалидной коляски в салоне, а также еще 4 специально оборудованных места.