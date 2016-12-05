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Погода




Работа транспорта в Одессе в Новогоднюю ночь будет организована до 6 часов утра
15:31 / 26.12.2016

ОДЕССА, 26 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Новогоднюю ночь работа городских маршрутов общего пользования будет организована с 22:00 до 06:00, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 26 декабря, в Департаменте транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета.

Как отметили в департаменте, в связи с массовыми гуляниями по случаю празднования Нового года, в ночь с 31 декабря на 1 января будет организована работа городских маршрутов общего пользования с 22:00 до 06:00 на трамвайных маршрутах: №3 — 2 ед., №5 — 1 ед., №7 — 3 ед., №10 — 2 ед., №12 — 1 ед., №13 — 2 ед., №17 — 2 ед., №18 — 1 ед., №20 — 1 ед., №21 — 1 ед., №26 — 1 ед., №27 — 2 ед., №28 — 1 ед., №31 — 2 ед.; на троллейбусных маршрутах: №2 — 1 ед., №3 — 1 ед., №7 — 3 ед., №8 — 1 ед., №9 — 2 ед., №10 — 1 ед., №11 — 1 ед., №12 — 2 ед.; на автобусных маршрутах: №9 — 2 ед., №117 — 4 ед., №121 — 4 ед., №124 — 2 ед., №127 — 2 ед., №130 — 2 ед., №137 — 4 ед., №146 — 5 ед., №150 — 5 ед., №168 — 10 ед., №175 — 4 ед., №185 — 4 ед., №190 — 6 ед., №191 — 8 ед., №197 — 4 ед., №198 — 2 ед., №201 — 4 ед., №203 — 2 ед., №208 — 2 ед., №220а — 4 ед., №232а — 8 ед., №242 — 4 ед., №250 — 3 ед.

Средний интервал движения автобусов составит 30—40 мин.

Как сообщалось, в новогоднюю ночь на Думской площади одесситов ждут праздничный фейерверк, концерт популярных музыкантов, DG-парад, игры, конкурсы и развлечения. С 21:00 до 22:00 прозвучит концертная программа духового оркестра муниципального театра духовой музыки им. А. Салика. С 23:00 стартует новогодняя концертная программа. Начнут ее музыкальные одесские коллективы «Jam Band» и «Славяне». Концерт продолжит популярная певица Ольга Полякова.

Приход Нового 2017 года ознаменует праздничный фейерверк.

Далее концертную программу продолжит группа Dzidzio. После этого, до 3-х часов ночи, на Думской площади будет проходить DJ-парад с музыкой разных лет.

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Сергей Гриневецкий
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ — ДЕНЬ ДЛЯ РАЗДУМИЙ
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.

 
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