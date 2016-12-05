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Тираспольскую площадь на следующей неделе открывают для движения трамваев
17:58 / 23.12.2016
ОДЕССА, 23 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На Тираспольской площади на следующей неделе планируется запуск работы трамвайных маршрутов №15 и №21, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 23 декабря, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, сегодня на Тираспольской площади состоялся пробный запуск движения трамвая по новоустановленным рельсам.
«Первый запуск вагона мы сделали. За выходные накатаем необходимый километраж в тестовом режиме. Оставшийся фронт работ на разворотном кольце не мешает движению трамваев по маршрутам №15 и №21. Их можно будет запустить уже с начала следующей недели», — отметил директор КП «Одесгорэлектротранс» Дмитрий Жеман.
Директор КП «ОГЭТ» также рассказал, что разворотное кольцо трамваев на Тираспольской площади — самое нестандартное в Одессе. Для обеспечения необходимой стыковки рельсов все части монтировались и гнулись индивидуально непосредственно на месте. Здесь также оборудованы новые стрелочные переводы. После завершения всех работ на разворотном кольце стрелки будут работать в автоматическом режиме.
По мере укатки рельсов шпалы будут подсыпаться щебнем и только после этого будет завершено оборудование основания и укладка оставшейся гранитной брусчатки. Далее последует запуск автомобильного движения по Тираспольской площади.
В связи с началом курсирования трамваев по Тираспольской площади КП «Одесгорэлектротранс» обращается ко всем автолюбителям с просьбой не парковать автомобили на трамвайном полотне по ходу следования трамваев.
На месте запуска трамвая мэр Одессы Геннадий Труханов сегодня провел выездное рабочее совещание по капитальному ремонту Тираспольской площади.
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Сергей Гриневецкий
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