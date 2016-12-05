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Крюковский вагоностроительный завод сегодня передаст ОЖД первые 3 вагона-трансформера
14:09 / 23.12.2016
ОДЕССА, 23 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 23 декабря, Крюковский вагоностроительный завод передаст в региональный филиал «Одесская железная дорога» ОАО «Укрзализныця» первые 3 новопостроенных пассажирских вагона с трансформирующейся мебелью, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 23 декабря, в пресс-центре «Укрзализныци».
По информации пресс-центра, сегодня Крюковский вагоностроительный завод передаст «Одесской железной дороге» первые 3 пассажирских вагона с трансформирующейся мебелью. На следующей неделе завод обещает отправить еще три. Всего заводу заказали 13 таких вагонов.
В «УЗ» напомнили, что преимуществом вагонов-трансформеров является возможность их использования как на ночных, так и на дневных маршрутах. В ночном режиме вагона нижние и верхние полки купе используются как спальные места. В дневном режиме нижние полки купе легко трансформируются в места для сидения.
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Сергей Гриневецкий
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