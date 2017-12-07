|
|
500 метров гирлянд и 2 тысячи игрушек пошли на украшение новогодних елей у главного въезда на «7 километр»
16:38 / 12.12.2017
ОДЕССА, 12 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Промрынок «7 километр» уже надел новогоднюю «одежду» — подключена иллюминация на въездной зоне рынка и украшены 5 голубых елей, которые растут на площади у главного въезда, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 12 декабря, в пресс-службе предприятия.
Как отметили в пресс-службе, работники хозяйственной службы промрынка уже подключили иллюминацию на въездной зоне рынка и украсили 5 голубых елей, которые вот уже 20 лет растут на площади у главного въезда на рынок и являются его визитной карточкой. Чтобы нарядить ели, понадобилось свыше пятисот метров гирлянд и около двух тысяч новогодних игрушек.
Кроме того, иллюминацией украшены все въездные ворота рынка, а также администрации торговых комплексов (всего их 4).
По всей территории «Седьмого километра» развешены светодиодные гирлянды, а предприниматели рынка украшают свои торговые павильоны и магазинчики.
«Для своих предпринимателей и посетителей «7 км» приготовил множество новогодних сюрпризов. Основные празднования пройдут в субботу, 30 декабря. Приглашаем готовиться к праздникам и отмечать Новый год вместе!», — добавили в пресс-службе.
Напомним, что 1, 2, 7 и 8 января «7-й километр» выходной. В остальные дни рынок работает по обычному графику: понедельник-четверг с 6:00 до 15:00, суббота- воскресенье с 6:00 до 16:00. Пятница – выходной.
|
Поиск:
Артём Филипенко
Накануне очередного заседания «Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию» в Вене, представители Молдовы и непризнанной ПМР подписали ряд протоколов, решающих проблемы, которые существовали годами. Но после завершения Венской встречи действительно возникли два вопроса — к чему это все приведет и благодаря чему или кому стали возможны такие позитивные сдвиги?
Loading...
Последние новости:
17:48 12.12.2017
17:41 12.12.2017
17:32 12.12.2017
15:02 12.12.2017
14:41 12.12.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.835
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»