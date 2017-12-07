500 метров гирлянд и 2 тысячи игрушек пошли на украшение новогодних елей у главного въезда на «7 километр»

16:38 / 12.12.2017

ОДЕССА, 12 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Промрынок «7 километр» уже надел новогоднюю «одежду» — подключена иллюминация на въездной зоне рынка и украшены 5 голубых елей, которые растут на площади у главного въезда, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 12 декабря, в пресс-службе предприятия.

Как отметили в пресс-службе, работники хозяйственной службы промрынка уже подключили иллюминацию на въездной зоне рынка и украсили 5 голубых елей, которые вот уже 20 лет растут на площади у главного въезда на рынок и являются его визитной карточкой. Чтобы нарядить ели, понадобилось свыше пятисот метров гирлянд и около двух тысяч новогодних игрушек.

Кроме того, иллюминацией украшены все въездные ворота рынка, а также администрации торговых комплексов (всего их 4).

По всей территории «Седьмого километра» развешены светодиодные гирлянды, а предприниматели рынка украшают свои торговые павильоны и магазинчики.

«Для своих предпринимателей и посетителей «7 км» приготовил множество новогодних сюрпризов. Основные празднования пройдут в субботу, 30 декабря. Приглашаем готовиться к праздникам и отмечать Новый год вместе!», — добавили в пресс-службе.

Напомним, что 1, 2, 7 и 8 января «7-й километр» выходной. В остальные дни рынок работает по обычному графику: понедельник-четверг с 6:00 до 15:00, суббота- воскресенье с 6:00 до 16:00. Пятница – выходной.