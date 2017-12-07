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«7 километр» будет работать 25 декабря, а отдыхать 1-2 и 7-8 января
16:17 / 11.12.2017
ОДЕССА, 11 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Промтоварный рынок «Седьмой километр» будет работать в понедельник, 25 декабря, а выходной — в начале 2018 года — 1-2 и 7-8 января, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 11 декабря, в пресс-службе промрынка.
Как отметили в пресс-службе, в новогодние и рождественские праздники рынок будет работать по такому графику: 1, 2, 7 и 8 января на «7 километре» — выходные дни. В остальные дни рынок работает по обычному расписанию: с понедельника по четверг — с 6:00 до 15:00, в субботу — с 6:00 до 16:00. Пятница — выходной.
В понедельник 25 декабря «7 км» будет работать по обычному расписанию.
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Артём Филипенко
Накануне очередного заседания «Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию» в Вене, представители Молдовы и непризнанной ПМР подписали ряд протоколов, решающих проблемы, которые существовали годами. Но после завершения Венской встречи действительно возникли два вопроса — к чему это все приведет и благодаря чему или кому стали возможны такие позитивные сдвиги?
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