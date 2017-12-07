«7 километр» будет работать 25 декабря, а отдыхать 1-2 и 7-8 января

16:17 / 11.12.2017

ОДЕССА, 11 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Промтоварный рынок «Седьмой километр» будет работать в понедельник, 25 декабря, а выходной — в начале 2018 года — 1-2 и 7-8 января, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 11 декабря, в пресс-службе промрынка.

Как отметили в пресс-службе, в новогодние и рождественские праздники рынок будет работать по такому графику: 1, 2, 7 и 8 января на «7 километре» — выходные дни. В остальные дни рынок работает по обычному расписанию: с понедельника по четверг — с 6:00 до 15:00, в субботу — с 6:00 до 16:00. Пятница — выходной.

В понедельник 25 декабря «7 км» будет работать по обычному расписанию.