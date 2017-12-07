14:35 / 09.12.2017

ОДЕССА, 09 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Пиковые «новогодние» заезды начались на «7 километре», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 9 декабря, в пресс-службе промрынка.

Как отметили в пресс-службе, в субботу на Промтоварный рынок «7 километр» съехались десятки тысяч оптовых и розничных покупателей из Одессы и многих регионов страны, все автостоянки рынка и вокруг были заполнены под завязку — сезон повышенного покупательского спроса стартовал.

На всех торговых комплексах рынка наблюдается оживленная торговля, товары предновогодней группы завозятся ежедневно грузовыми фурами.

«По опыту прошлых лет, значительный прирост покупателей продолжится вплоть до Нового года — посетители приезжают за подарками и покупками к праздникам. Приглашаем посетить Промтоварный рынок — здесь вы найдете миллионы товаров по самым привлекательным ценам», — добавили в пресс-службе.

СПРАВКА: Промрынок «7 километр» расположен по адресу: Одесская область, Овидиопольский район, пгт Авангард, ул. Базовая, 20. Время работы: с понедельника по четверг — с 6:00 до 15:00, суббота и воскресенье — с 6:00 до 16:00. Пятница — выходной.