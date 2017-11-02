«7 километр» предлагает поддержать традицию и обновить коллекцию новогодних игрушек

17:12 / 05.12.2017

ОДЕССА, 05 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Промрынок «7 км» предлагает своим покупателям поддержать предновогоднюю традицию обновления коллекции ёлочных украшений, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как отметили в пресс-службе «7 километра», чем ближе Новый год — тем больше новогодних товаров представлено на рынке. Среди всего многообразия особняком стоят новогодние игрушки. Их тысячами покупают ежедневно — как оптом, так и в розницу.

«По традиции, каждый год в доме должно появиться хотя бы одно новое елочное украшение — и каждый год, благодаря развитию технологий, а также смене тенденций, добавляются всё новые разновидности и формы — выбор сделать очень сложно. Особенно — на «7 километре».

Многочисленные магазины предлагают посетителям максимально возможный выбор ярких, разных цветов и форм елочных игрушек — это шары, колокольчики, верхушки, фигуры, звезды, зверушки, абстракции, другие образы и формы. В продаже представлены как пластиковые игрушки (можно приобрести на всей территории рынка «7 км»), так и стеклянные (5-я торговая площадка) шары для любителей классических форм.

Всю новогоднюю продукцию можно приобрести по самым привлекательным и демократичным ценам! Приглашаем за украшениями к новогодним праздникам на Промтоварный рынок «7 километр»!», — сообщили в пресс-службе рынка.

Время работы: с понедельника по четверг — с 6:00 до 15:00, суббота и воскресенье — с 6:00 до 16:00. Выходной день — пятница.