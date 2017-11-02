«7 километр» приглашает за новогодними экоёлками

17:01 / 27.11.2017

ОДЕССА, 27 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Самый большой выбор экоёлок и сосен представлен в эти дни на промрынке «Седьмой километр», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 27 ноября, в пресс-службе рынка.

Как отметили в пресс-службе, «в последнее время все больше людей выбирают искусственные аналоги главного символа праздника — это и экологично, и, чего греха таить, практично. Тем более, что сейчас внешне новогодние искусственные елки фактически не отличаются от живых — разве что совершенными формами.

Простые и удобные в сборке искусственные ели и сосны различных оттенков, размеров и из всевозможных материалов во всем своем великолепии и многообразии уже представлены на «7 километре».

Кроме обычных зеленых, на выбор — белые и серебристые деревья, припорошенные снегом, с цветной окантовкой, имитации под «ель», «голубую ель», несколько разновидностей «сосны» от отечественных и зарубежных производителей

На «7 километре» можно купить искусственную елку оптом или в розницу для дома и офиса, детских и разнопрофильных учреждений; настольные, уличные и сувенирные деревья — на любой вкус».

Кроме того, многочисленные магазины рынка «7 километр» предлагают посетителям наилучший выбор другой новогодней продукции: елочные украшения, карнавальные костюмы, одежда и обувь для торжественных случаев.

«Большой ассортимент и выгодные цены на Промтоварном рынке позволяют не только приобрести все необходимое к Новому году за одно посещение рынка, но и существенно сэкономить семейный бюджет», — добавили в пресс-службе.

Время работы рынка: с понедельника по четверг — с 6:00 до 15:00, суббота и воскресенье — с 6:00 до 16:00. Выходной день — пятница.