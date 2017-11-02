«7 километр» завершил подготовку к зиме

15:39 / 09.11.2017

ОДЕССА, 09 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Промрынок «7 километр» завершил подготовительные мероприятия для обеспечения бесперебойной работы предприятия в зимний период, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 9 ноября, в пресс-службе «7 километра».

В частности, по информации пресс-службы, был разработан и утвержден план действий всех структурных подразделений, обеспечивающих работу Промрынка в непогоду, утвержден состав координационного штаба.

Хозяйственной службой предприятия закуплен полный объем «стратегического» запаса песка и соли — около 500 тонн, заготовлен специализированный инвентарь для ручной уборки снега.

Приведена в порядок спецтехника — она прошла все технические испытания, на торговых площадках формируется запас дизельного топлива для обеспечения бесперебойной работы техники в случае необходимости.

Определены подрядные организации Одесской области, которые будут помогать убирать и вывозить снег с территории Промтоварного рынка при обильных снегопадах.

По распоряжению директора ООО «Промтоварный рынок» Василия Мозгальского, разрабатывается оперативный план для ликвидации последствий стихийных бедствий и организации на территории рынка пунктов обогрева для людей, которых непогода может застать на рынке или рядом с ним. Руководителям подразделений дано распоряжение уделять особое внимание сотрудникам, которые работают на открытой территории рынка — люди должны быть одеты по погоде и выполнять свои обязанности посменно во избежание переохлаждения.

Медпункты Промрынка оснащены всем необходимым для оказания первичной бесплатной медицинской помощи посетителям, предпринимателям и работникам рынка.

В пресс-службе напомнили, что на рынке работают 3 медпункта — на 1-й, 5-й и Харьковской площадках, а также собственная скорая помощь, которая бесплатно обслуживает всех обратившихся за экстренной помощью на территории рынка (тел. (048) 7970-097).

СПРАВКА: ООО «Промтоварный рынок» — крупнейший оптово-розничный промтоварный рынок в Европе, предоставляющий услуги аренды, парковки, охраны. Только застроенная площадь составляет свыше 75 га. На рынке работают около 60-ти тысяч человек, 15 тысяч торговых и складских объектов (магазины, павильоны, контейнеры, склады), 8 автостоянок. На территории работают автостанция, банк, гостиница, разветвленная сеть общественного питания, отделение полиции, пожарная часть.

Время работы: с понедельника по четверг — с 6:00 до 15:00, суббота и воскресенье — с 6:00 до 16:00. Пятница — выходной.