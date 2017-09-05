Октябрь стал одним из самых «массовых» месяцев по заезду оптовиков на «7 километре»

09:55 / 31.10.2017

ОДЕССА, 31 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На промрынке «7 километр» в этом году в октябре отмечается значительный прирост оптовиков — в некоторые дни показатели сопоставимы с данными августа — самого «массового» месяца года для рынка, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 31 октября, в пресс-службе промрынка.

Как отметили в пресс-службе, в понедельник — один из самых активных оптовых дней, на рынок «7 километр» за товаром прибыли сотни микроавтобусов и грузовиков. По статистическим данным, оптовые покупатели приехали на «7 км» из всех регионов Украины — от западных до восточных областей.

«В октябре в этом году отмечается значительный прирост оптовиков — в некоторые дни, согласно анализу, показатели сопоставимы с данными августа — самого «массового» месяца года для рынка. Кроме того, на «7 километр» ежедневно прибываю фуры с одеждой, обувью и другими товарами из различных стран мира, прибывших из портов Украины, а также от отечественных производителей.

Промтоварный рынок рад приветствовать предпринимателей и посетителей ежедневно, кроме пятницы, в будни — с 6:00 до 15:00, в выходные — с 6:00 до 16:00», — сообщили в пресс-службе рынка.