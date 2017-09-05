«7 километр» активно готовится к зиме

16:16 / 24.10.2017

ОДЕССА, 24 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Промтоварный рынок «Седьмой километр» ведёт активную подготовку к работе в зимний период, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 24 октября, в пресс-службе промрынка.

По информации пресс-службы, прежде всего, Хозяйственная служба предприятия закупает и уже складирует на территории рынка около 500 тонн песка и соли, также заготовлен специализированный инвентарь для уборки снега.

Проходит технические испытания спецтехника, формируется запас топлива для обеспечения бесперебойной работы техники в случае необходимости.

Разрабатывается план действий всех структурных подразделений, обеспечивающих работу Промрынка в непогоду.

Традиционно накануне зимы «7 километр» заключает договоры с подрядными организациями Одесской области, которые будут помогать убирать и вывозить снег с территории Промтоварного рынка при обильных снегопадах.