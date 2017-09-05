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«7 километр» активно готовится к зиме
16:16 / 24.10.2017
ОДЕССА, 24 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Промтоварный рынок «Седьмой километр» ведёт активную подготовку к работе в зимний период, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 24 октября, в пресс-службе промрынка.
По информации пресс-службы, прежде всего, Хозяйственная служба предприятия закупает и уже складирует на территории рынка около 500 тонн песка и соли, также заготовлен специализированный инвентарь для уборки снега.
Проходит технические испытания спецтехника, формируется запас топлива для обеспечения бесперебойной работы техники в случае необходимости.
Разрабатывается план действий всех структурных подразделений, обеспечивающих работу Промрынка в непогоду.
Традиционно накануне зимы «7 километр» заключает договоры с подрядными организациями Одесской области, которые будут помогать убирать и вывозить снег с территории Промтоварного рынка при обильных снегопадах.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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