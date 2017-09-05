«7 километр» фиксирует рекордные заезды покупателей

16:45 / 19.10.2017

ОДЕССА, 19 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Промтоварный рынок «Седьмой километр» за последние 2 недели фиксирует рекордные заезды покупателей, при том, что объемы завоза новых партий товара за месяц увеличились в 2 раза, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 19 октября, в пресс-службе рынка.

Как отметили в пресс-службе, на протяжении последних двух недель статистические данные и заполняемость автомобильных стоянок Промтоварного рынка свидетельствуют о массовом и стабильном количестве посетителей рынка.

«За покупками на наш рынок едут из всех регионов Украины, включая западные и восточные. Отметим, что в этом году значительно чаще к нам стали ездить оптовики из Черновцов и Львова.

На рынок продолжают систематически приезжать и предприниматели из Молдовы и Беларуси — за новыми коллекциями одежды, обуви и аксессуаров, которые продолжают поступать на рынок из Черноморского и Одесского торговых портов.

Стоит отметить, что завоз новых партий товара за месяц увеличился в 2 раза», — сообщили в пресс-службе рынка.

СПРАВКА: «7 километр» — самый крупный оптово-розничный рынок Украины и Восточной Европы. Адрес: Одесская область, Овидиопольский район, пгт Авангард, ул. Базовая, 20. Время работы: с понедельника по четверг — с 6:00 до 15:00, суббота и воскресенье — с 6:00 до 16:00. Пятница — выходной.