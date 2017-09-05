На «7 километре» началась комплексная реконструкция торговой площади у центральной автостоянки

16:08 / 17.10.2017

ОДЕССА, 17 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На «7 километре» приступили к комплексной реконструкции торговой площади у центральной автостоянки — вместо разросшихся палаток здесь появятся современные торговые павильоны, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 17 октября, в пресс-службе промрынка.

Как отметили в пресс-службе, внешний облик фронтальной части рынка со стороны автостанции изменится уже к весне — реконструкцию территории около 2 тыс. кв. м администрация рынка надеется завершить в феврале – марте 2018 года.

На рынке приступили к первому этап реконструкции — участок уже огорожен и начаты подготовительные работы.

На протяжении десятилетия на этом участке рынка находятся палатки. В рамках реконструкции они будут заменены на современные торговые павильоны. Также будут смонтированы навесы и обустроены широкие проходы, в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

Одновременно на рынке проводится реконструкция торгового комплекса, где реализуются продукты питания — ее также планируют полностью завершить в 2018 году.

«Реконструкция различных торговых комплексов Промтоварного рынка проходит в рамках программы модернизации и реновации, которая стартовала на «7 километре» в 2013 году», — напомнили в пресс-службе.