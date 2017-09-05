|
|
На «7 километре» началась комплексная реконструкция торговой площади у центральной автостоянки
16:08 / 17.10.2017
ОДЕССА, 17 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На «7 километре» приступили к комплексной реконструкции торговой площади у центральной автостоянки — вместо разросшихся палаток здесь появятся современные торговые павильоны, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 17 октября, в пресс-службе промрынка.
Как отметили в пресс-службе, внешний облик фронтальной части рынка со стороны автостанции изменится уже к весне — реконструкцию территории около 2 тыс. кв. м администрация рынка надеется завершить в феврале – марте 2018 года.
На рынке приступили к первому этап реконструкции — участок уже огорожен и начаты подготовительные работы.
На протяжении десятилетия на этом участке рынка находятся палатки. В рамках реконструкции они будут заменены на современные торговые павильоны. Также будут смонтированы навесы и обустроены широкие проходы, в соответствии с требованиями пожарной безопасности.
Одновременно на рынке проводится реконструкция торгового комплекса, где реализуются продукты питания — ее также планируют полностью завершить в 2018 году.
«Реконструкция различных торговых комплексов Промтоварного рынка проходит в рамках программы модернизации и реновации, которая стартовала на «7 километре» в 2013 году», — напомнили в пресс-службе.
|
Поиск:
Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
Loading...
Последние новости:
17:52 17.10.2017
17:11 17.10.2017
16:49 17.10.2017
15:12 17.10.2017
14:59 17.10.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 1.205
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»