«7 километр» предлагает будущим молодожёнам все товары для подготовки к свадьбе

17:11 / 10.10.2017

ОДЕССА, 10 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С наступлением осенней свадебной поры промрынок «7 километр» приглашает будущих невест и женихов, а также их родственников и гостей приобрести все необходимое для торжества в «Свадебном ряду», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как отметили в пресс-службе рынка, «С осенью в Одессу пришло и время торжественных событий — наступила самая настоящая свадебная пора. Для выбора нарядов невесты и жениха на «7 км» созданы все условия — компактное размещение товаров в «Свадебном ряду» позволяет подобрать все необходимое для торжества.

Для удобства будущих невест и женихов, «Свадебный ряд» расположен на торговой площадке «Поле чудес», которая размещается в непосредственной близости от остановок общественного транспорта, следующего на рынок. Целая торговая улица магазинов с огромным ассортиментом роскошных свадебных платьев любых стилей, цветов и силуэтов: от романтичных и пышных платьев для сентиментальных натур — до строгих и элегантных силуэтных платьев с легким годе для более прагматичных барышень. Много платьев классических силуэтов с роскошными кружевами, декорированные стразами и кристаллами Swarovski.

В десятках магазинов можно в спокойной обстановке примерять понравившийся наряд или же заказать пошив оригинальной модели «под свой размер» и вкус из представленных каталогов.

В отдельных, специализированных магазинах взыскательные покупательницы могут приобрести и обувь для торжественных случаев.

Каждый продавец старается помочь в выборе платья и фаты, костюма для жениха, аксессуаров и дополнений к подвенечному наряду. Изобилие свадебной бижутерии, украшений для волос, диадем, сумочек, букетиков для невест, бутоньерок, а также украшений для свадебного кортежа, открыток и приглашений, принадлежностей для проведения свадебной церемонии (рушники, свечи, ленты, бокалы, букетики для гостей и свидетелей, тысячи необходимых церемониальных мелочей) не оставит равнодушными ни одну будущую семейную пару.

Приглашаем вас за свадебными товарами и подарками для молодоженов. Промтоварный рынок «7 километр» — лучший помощник в подготовке к свадьбе!».

СПРАВКА: адреспромрынка «7 километр»: Одесская область, Овидиопольский район, пгт Авангард, ул. Базовая, 20. Время работы: с понедельника по четверг — с 6:00 до 15:00, суббота и воскресенье — с 6:00 до 16:00. Пятница — выходной.