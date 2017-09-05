Ярмарка «Дары осени» в эти выходные вновь пройдёт на «7 километре»

09:26 / 06.10.2017

ОДЕССА, 06 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Промтоварный рынок «7 километр» вновь приглашает в ближайшие субботу и воскресенье, 7-8 октября, на сельскохозяйственную ярмарку «Дары осени», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 6 октября, в пресс-службе промрынка.

Как отметили в пресс-службе, 7-8 октября на ярмарке будут представлены разнообразные овощи, фрукты, мед, яйца, копчености, колбасы, кондитерские и хлебобулочные изделия, рыба, мясо птицы, посадочный материал, саженцы и многое другое по самым демократичным ценам.

Свою продукцию представят непосредственно производители сельхозпродукции из различных районов Одесской области и регионов Украины.

Ярмарка разместится на центральной автостоянке рынка, вдоль Овидиопольской дороги, у ворот №5, с 8:00 до 16:00.