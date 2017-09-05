|
|
Ярмарка «Дары осени» в эти выходные вновь пройдёт на «7 километре»
09:26 / 06.10.2017
ОДЕССА, 06 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Промтоварный рынок «7 километр» вновь приглашает в ближайшие субботу и воскресенье, 7-8 октября, на сельскохозяйственную ярмарку «Дары осени», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 6 октября, в пресс-службе промрынка.
Как отметили в пресс-службе, 7-8 октября на ярмарке будут представлены разнообразные овощи, фрукты, мед, яйца, копчености, колбасы, кондитерские и хлебобулочные изделия, рыба, мясо птицы, посадочный материал, саженцы и многое другое по самым демократичным ценам.
Свою продукцию представят непосредственно производители сельхозпродукции из различных районов Одесской области и регионов Украины.
Ярмарка разместится на центральной автостоянке рынка, вдоль Овидиопольской дороги, у ворот №5, с 8:00 до 16:00.
|
Поиск:
Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
Loading...
Последние новости:
10:18 06.10.2017
09:48 06.10.2017
08:43 06.10.2017
17:38 05.10.2017
17:31 05.10.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.027
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»