Похолодание в Одессе привело и к быстрому обновлению ассортимента на «7 километре»

17:02 / 02.10.2017

ОДЕССА, 02 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Похолодание в Одессе привело и к быстрому обновлению ассортимента одежды и обуви на «7 километре», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 2 октября, в пресс-службе промрынка.

Как сообщили в пресс-службе, в последние дни сентября на рынке значительно возрос приток покупателей — люди устремились на рынок за теплыми вещами и обувью.

Достаточно резкое похолодание привело и к быстрому обновлению витрин магазинов «7 километра» — теплая одежда и обувь продается на каждом шагу. Если еще неделю назад покупатели приобретали, в основном, демисезонные товары и только присматривались к зимним моделям, то уже сегодня многие покупают зимние шапки, сапоги и куртки.

На рынок продолжают завозить коллекции тёплой одежды, обуви и аксессуаров.

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