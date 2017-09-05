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Похолодание в Одессе привело и к быстрому обновлению ассортимента на «7 километре»
17:02 / 02.10.2017
ОДЕССА, 02 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Похолодание в Одессе привело и к быстрому обновлению ассортимента одежды и обуви на «7 километре», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 2 октября, в пресс-службе промрынка.
Как сообщили в пресс-службе, в последние дни сентября на рынке значительно возрос приток покупателей — люди устремились на рынок за теплыми вещами и обувью.
Достаточно резкое похолодание привело и к быстрому обновлению витрин магазинов «7 километра» — теплая одежда и обувь продается на каждом шагу. Если еще неделю назад покупатели приобретали, в основном, демисезонные товары и только присматривались к зимним моделям, то уже сегодня многие покупают зимние шапки, сапоги и куртки.
На рынок продолжают завозить коллекции тёплой одежды, обуви и аксессуаров.
СПРАВКА: ООО «Промтоварный рынок» — крупнейший оптово-розничный промтоварный рынок в Европе. Время работы: с понедельника по четверг — с 6:00 до 15:00, суббота и воскресенье — с 6:00 до 16:00. Пятница — выходной.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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