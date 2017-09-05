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Ярмарка сельхозпродукции пройдёт в ближайшие выходные на «7 километре»
17:16 / 28.09.2017
ОДЕССА, 28 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Промтоварный рынок «7 километр» приглашает всех в ближайшие субботу и воскресенье на ярмарку «Дары осени», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 28 сентября, в пресс-службе рынка.
По информации пресс-службы, на ярмарке «Дары осени на Седьмом километре» 30 сентября и 1 октября будет представлен широкий ассортимент продукции животноводства и сельского хозяйства: овощей, фруктов, копченостей, колбас, кондитерских и хлебобулочных изделий, посадочного материала и саженцев, а также многое другое.
Участие в ярмарке принимают непосредственно производители сельхозпродукции из различных районов Одесской области и регионов Украины.
Ярмарка разместится на территории центральной автостоянки рынка, вдоль Овидиопольской дороги, у ворот №5 и будет работать с 8:00 до 16:00, а также продолжит свою работу 7-8 октября.
Промтоварный рынок приглашает к участию производителей сельскохозяйственной и животноводческой продукции Одесской области.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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