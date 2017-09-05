Ярмарка сельхозпродукции пройдёт в ближайшие выходные на «7 километре»

17:16 / 28.09.2017

ОДЕССА, 28 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Промтоварный рынок «7 километр» приглашает всех в ближайшие субботу и воскресенье на ярмарку «Дары осени», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 28 сентября, в пресс-службе рынка.

По информации пресс-службы, на ярмарке «Дары осени на Седьмом километре» 30 сентября и 1 октября будет представлен широкий ассортимент продукции животноводства и сельского хозяйства: овощей, фруктов, копченостей, колбас, кондитерских и хлебобулочных изделий, посадочного материала и саженцев, а также многое другое.

Участие в ярмарке принимают непосредственно производители сельхозпродукции из различных районов Одесской области и регионов Украины.

Ярмарка разместится на территории центральной автостоянки рынка, вдоль Овидиопольской дороги, у ворот №5 и будет работать с 8:00 до 16:00, а также продолжит свою работу 7-8 октября.

Промтоварный рынок приглашает к участию производителей сельскохозяйственной и животноводческой продукции Одесской области.