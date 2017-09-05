На «7 километре» начат монтаж навеса над продуктовым сектором

08:41 / 22.09.2017

ОДЕССА, 22 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В рамках комплексной реконструкции продуктового сектора рынка «7 километр» начат монтаж навеса над мини-рынком, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 22 сентября, в пресс-службе промрынка.

Как отметили в пресс-службе, на территории продуктового сектора рынка «7 километр» продолжается комплексная реконструкция, которая в августе перешла в активную фазу. Планируется полностью заменить торговые конструкции, завершить подведение всех коммуникаций и установить современные и удобные роллеты для продажи товаров продуктовой группы.

В настоящее время монтируется навес над мини-рынком — впервые в его истории начат монтаж специализированных торговых павильонов. Первый этап работ администрация намерена завершить к зиме.

В пресс-службе напомнили, что реконструкция продуктового сектора Промтоварного рынка проходит в рамках программы модернизации, которая реализуется на «7 километре» с 2013 года.