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На «7 километре» начат монтаж навеса над продуктовым сектором
08:41 / 22.09.2017
ОДЕССА, 22 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В рамках комплексной реконструкции продуктового сектора рынка «7 километр» начат монтаж навеса над мини-рынком, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 22 сентября, в пресс-службе промрынка.
Как отметили в пресс-службе, на территории продуктового сектора рынка «7 километр» продолжается комплексная реконструкция, которая в августе перешла в активную фазу. Планируется полностью заменить торговые конструкции, завершить подведение всех коммуникаций и установить современные и удобные роллеты для продажи товаров продуктовой группы.
В настоящее время монтируется навес над мини-рынком — впервые в его истории начат монтаж специализированных торговых павильонов. Первый этап работ администрация намерена завершить к зиме.
В пресс-службе напомнили, что реконструкция продуктового сектора Промтоварного рынка проходит в рамках программы модернизации, которая реализуется на «7 километре» с 2013 года.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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