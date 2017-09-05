«7 километр» приглашает на ярмарку сельхозтоваров «Дары осени»

17:41 / 15.09.2017

ОДЕССА, 15 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Промтоварный рынок «7 километр» третий год подряд встречает осень сельскохозяйственной ярмаркой, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 15 сентября, в пресс-службе рынка.

По информации пресс-службы, в этом году первая ярмарка «Дары осени» состоится на Промрынке 30 сентября и 1 октября. Разместится она на территории центральной автостоянки рынка, вдоль Овидиопольской дороги, у ворот №5.

«Намечается широкий ассортимент сельскохозяйственной продукции, овощей, фруктов, мяса, молока, сыров и колбас, кондитерских изделий, консервации, рассады и многого другого от производителей Одесской, Николаевской и Винницкой областей!

Промтоварный рынок также приглашает к участию производителей сельскохозяйственной и животноводческой продукции Одесской области», — добавили в пресс-службе.