|
|
«7 километр» приглашает на ярмарку сельхозтоваров «Дары осени»
17:41 / 15.09.2017
ОДЕССА, 15 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Промтоварный рынок «7 километр» третий год подряд встречает осень сельскохозяйственной ярмаркой, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 15 сентября, в пресс-службе рынка.
По информации пресс-службы, в этом году первая ярмарка «Дары осени» состоится на Промрынке 30 сентября и 1 октября. Разместится она на территории центральной автостоянки рынка, вдоль Овидиопольской дороги, у ворот №5.
«Намечается широкий ассортимент сельскохозяйственной продукции, овощей, фруктов, мяса, молока, сыров и колбас, кондитерских изделий, консервации, рассады и многого другого от производителей Одесской, Николаевской и Винницкой областей!
Промтоварный рынок также приглашает к участию производителей сельскохозяйственной и животноводческой продукции Одесской области», — добавили в пресс-службе.
|
Поиск:
Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
Loading...
Последние новости:
17:54 15.09.2017
17:03 15.09.2017
13:34 15.09.2017
13:17 15.09.2017
12:55 15.09.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.022
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»