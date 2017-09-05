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Посетителями «7 километра» в августе стали жители всех регионов страны, — данные
16:39 / 11.09.2017

ОДЕССА, 11 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В августе за покупками на промрынок «7 км» приезжали жители всех регионов Украины, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 11 сентября, в пресс-службе рынка.

По информации пресс-службы, промтоварный рынок «Седьмой километр» подвел статистические итоги активности заездов покупателей из различных регионов в августе 2017 года.

Так, помимо одесситов и жителей нашей области, которые составляют большую часть посетителей рынка, в региональном разрезе лидируют покупатели из Беларуси, Молдовы и Приднестровья, Николаевской, Херсонской и Киевской областей, а также Киева.

Вместе с тем, на рынок продолжают приезжать жители из всех регионов Украины.

Список посещаемости формируется на основании ежедневного статистического анализа и позволяет оценить географию заездов посетителей «7 километра».

В пресс-службе добавили, что в этом году фактически в три раза возросло количество покупателей из Беларуси, которые приезжают к нам как на автобусах, так и на частном транспорте.

Стабильно в Одессу для закупок приезжают оптовики из Молдовы и Приднестровья, Киева и его окрестностей — показатели практически не изменились.

При этом на 15% чаще на «7 км» стали приезжать оптовики из восточных регионов страны.

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Пётр Липовенко
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Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
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