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Центральный телеканал Китая провёл съёмки программы на «7 километре»
10:34 / 28.08.2017

ОДЕССА, 28 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На «7 километре» побывал и провёл съёмки очередной своей программы ведущий китайский телеканал CCTV-4, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 28 августа, в пресс-службе промрынка.

Как отметили в пресс-службе, съемочная группа известного центрального телеканала Китая — CCTV-4 провела съемки на «7 километре» в рамках международного проекта «Один пояс — один путь», который активно начал реализовываться Китаем в этом году.

Стратегия экономического развития «Один пояс — один путь» — это международная инициатива Китая, направленная на совершенствование существующих и создание новых торговых путей, транспортных, а также экономических коридоров, связывающих более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, которая будет способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.

Сейчас съемочная группа ведущего канала Китая проводит съемки по одному из маршрутов нового «Шелкового пути», который проходит от Китая через Центральную Азию до Европы. Журналисты рассказывают о выходцах из Китая, которые ведут бизнес за пределами КНР.

На «7 километре» работают представители свыше 30-ти национальностей, среди них выходцев из Китая – больше всего. Некоторые работают на рынке с начала 90-х годов. С самых первых лет существования рынка на «7 км» были представлены китайские товары.

Журналисты CCTV-4 не только сняли сам рынок, но и записали множество интервью с предпринимателями «7 км».

Предполагается, что программа выйдет в эфир в январе.

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