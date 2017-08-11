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Рынок «7 километр» вошел в «Топ-7 проектов Одессы, которыми можно гордиться»
17:06 / 23.08.2017
ОДЕССА, 23 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Рынок «7 километр» вошел в «Топ-7 проектов Одессы, которыми можно гордиться», по версии издания «Сегодня», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 23 августа, в пресс-службе рынка.
Как отметили в пресс-службе, семерку «проектов Одессы, которыми стоит гордиться», опубликовала редакция всеукраинского общественно-политического издания «Сегодня».
«Хотя скептики склонны утверждать, что за годы независимости наша страна не может похвастать выдающимися достижениями, «Сегодня» на примере Одесской области решила доказать обратное. В преддверии Дня Независимости Украины мы вспомнили о самых масштабных проектах в сферах экономики и культуры, реализованных на протяжении этих 26 лет, которыми точно стоит гордиться», — отмечается в публикации.
В частности, «7 километр» попал в рейтинг не только благодаря многолетней успешной работе, огромным размерам и количеством работников. Отмечена также самая большая реклама в мире, разместившаяся на крышах контейнерного комплекса одной из торговых площадок «7 километра», которую видно даже из космоса.
Помимо Промрынка «7 километр», в Топ-7 также попали ОМКФ, контейнерные терминалы, заводы и другие успешные проекты Одессы.
СПРАВКА: ООО «Промтоварный рынок»(«7 километр») предоставляет услуги аренды торговых мест, парковки, охраны на территории свыше 75 га. На рынке работают около 60-ти тысяч человек, 15 тысяч торговых и складских объектов (магазины, павильоны, контейнеры, склады), 8 автостоянок. На территории расположены гостиница и автостанция, банковская сеть терминалов и отделений, множество кафе и ресторанов 10 кухонь мира, а также пожарная часть, 3 медпункта и скорая помощь, отделение полиции.
Ежедневно Промрынок «7километр» посещают около 200 тысяч человек. Время работы: с понедельника по четверг — с 6:00 до 15:00, суббота и воскресенье — с 6:00 до 16:00. Пятница — выходной.
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Сергей Гриневецкий
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