«Средняя цена комплекта школьной формы на Промрынке — от 350 гривен», — «7 километр»

16:49 / 22.08.2017

ОДЕССА, 22 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Средняя цена комплекта школьной формы как для мальчика, так и для девочки, на Промрынке «7 километр» стартует от 350 гривен, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 22 августа, в пресс-службе рынка.

В пресс-службе напомнили, что до 1-го сентября остались считанные дни, и родители школьников завершают последние приготовления к новому учебному году. На «Седьмом километре» традиционно можно найти все необходимое для школы — от формы до канцтоваров с возможностью выбора производителей разных ценовых категорий, начиная от самых демократичных.

Так, на промрынке самый большой выбор и школьной формы. Причем, в этом году лидерство — за отечественными, украинскими производителями. Средняя цена комплекта школьной формы как для мальчика, так и для девочки, стартует от 350 гривен.

Школьный ранец — самый главный атрибут учащегося, на рынке представлен в широчайшем ассортименте. Ценовая политика позволяет подобрать оптимальный вариант. Условно предложения по рюкзакам, ранцам и портфелям можно разделить на три ценовые категории. Рюкзак от известных производителей, высокого качества и с соблюдением всех ортопедических стандартов обойдется в сумму от 500 до 3000 гривен (опт — от 300 гривен). В средней ценовой позиции находятся ранцы и портфели от 250 до 500 гривен (опт от 150 гривен). Есть и рюкзаки от 100 до 300 гривен, причем весьма достойного качества.

По канцтоварам «Седьмой километр» является лидером предложения в Одессе и регионе. Как рассказывают предприниматели рынка, в этом году цены на канцтовары существенно не изменились — на 10-15% подорожали только фирменные импортные товары. А цены от украинского производителя остались практически теми же. В среднем, тетрадь в 24 листа стоит от 3 гривен, шариковая ручка — от 2 гривен, пеналы — от 20 гривен, цветные карандаши и фломастеры — от 15 гривен за набор.

Одной из самых приятных покупок являются аксессуары для торжественной линейки — для мальчиков — нарядные бабочки и галстуки (от 10 гривен), для девочек — банты (от 5 до 70 гривен за комплект).

Примечательно, что на промтоварном рынке «Седьмой километр» уже сейчас начались сезонные скидки, в том числе и на товары школьной группы.

В пресс-службе напомнили время работы рынка: с понедельника по четверг — с 6:00 до 15:00, суббота и воскресенье — с 6:00 до 16:00. Пятница — выходной. В День независимости Украины, 24 августа, рынок работает по обычному графику.