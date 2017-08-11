«7 километр» в День Независимости будет работать по обычному графику

16:53 / 21.08.2017

ОДЕССА, 21 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В День Независимости Украины — в четверг, 24 августа — промрынок «7 километр» будет принимать посетителей по обычному расписанию, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 21 августа, в пресс-службе рынка.

Как отметили в пресс-службе, приближающийся государственный праздник — День независимости Украины не отразится на работе Промтоварного рынка «7 километр». В четверг, 24 августа, рынок будет принимать посетителей по обычному расписанию, выходной на рынке традиционно только в пятницу.

Напоминаем, что с понедельника по четверг «7 км» работает с 6:00 до 15:00, а в выходные — с 6:00 до 16:00.

Администрация ООО «Промтоварный рынок» поздравляет с наступающим Днем Независимости и приглашает всех за покупками.