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«7 километр» в День Независимости будет работать по обычному графику
16:53 / 21.08.2017

ОДЕССА, 21 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В День Независимости Украины — в четверг, 24 августа — промрынок «7 километр» будет принимать посетителей по обычному расписанию, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 21 августа, в пресс-службе рынка.

Как отметили в пресс-службе, приближающийся государственный праздник — День независимости Украины не отразится на работе Промтоварного рынка «7 километр». В четверг, 24 августа, рынок будет принимать посетителей по обычному расписанию, выходной на рынке традиционно только в пятницу.

Напоминаем, что с понедельника по четверг «7 км» работает с 6:00 до 15:00, а в выходные — с 6:00 до 16:00.

Администрация ООО «Промтоварный рынок» поздравляет с наступающим Днем Независимости и приглашает всех за покупками.

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