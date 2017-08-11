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«7 километр» помогает готовиться к «Вышиванковому фестивалю-2017»
17:05 / 17.08.2017

ОДЕССА, 17 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Промтоварный рынок приглашает посетить «7 километр» и подготовиться к празднованию Дня независимости Украины и традиционному Фестивалю вышиванок, который пройдет в Одессе с 23 по 25 августа, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 17 августа, в пресс-службе рынка.

Как отметили в пресс-службе, на «7 километре» можно подобрать самые разнообразные элементы украинского народного костюма — как для праздничных мероприятий, так и повседневных. На рынке представлен широчайший ассортимент вышиванок для детей и взрослых, а также множество украинских национальных аксессуаров.

Также на «7 километре» можно найти всевозможные модели традиционной украинской одежды — рубашки, туники, платья и костюмы с самой разнообразной вышивкой. Причем не только фабричного производства, но и ручной работы, из натуральных тканей – льна и хлопка. В широком ассортименте — венки, обручи, рушники, обереги. Цены, как и всегда, – самые демократичные.

СПРАВКА: ООО «Промтоварный рынок» — крупнейший оптово-розничный промтоварный рынок в Европе. Время работы: с понедельника по четверг — с 6:00 до 15:00, суббота и воскресенье — с 6:00 до 16:00. Пятница — выходной.

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Сергей Гриневецкий
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