«7 километр» фиксирует в августе существенный приток посетителей

16:40 / 16.08.2017

ОДЕССА, 16 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На текущей неделе на Промтоварном рынке «7 км» отмечается существенный приток посетителей, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 16 августа, в пресс-службе промрынка.

Как отметили в пресс-службе, август для «7 километра» — традиционно «высокий сезон», десятки тысяч оптовых и розничных покупателей приезжают на рынок за покупками.

Статистические данные Промтоварного рынка «7 километр» свидетельствуют об увеличении числа оптовиков, прибывающих на рынок за товаром из всех регионов Украины, в том числе из восточных областей.

Также заметно возросло количество покупателей из Молдовы, Приднестровья и Беларуси. Оптовики приезжают за новыми коллекциями одежды, обуви и аксессуаров, которые продолжают поступать на рынок из Черноморского и Одесского торговых портов. Завоз товаров в последние недели также фактически увеличился вдвое, поскольку впереди — смена сезона, и на рынке уже много товаров осенне-зимней группы.

Администрация рынка принимает меры для оптимизации транспортного трафика на рынке, изыскивая возможности для предоставления дополнительных парковочных мест.

СПРАВКА: ООО «Промтоварный рынок» — крупнейший оптово-розничный промтоварный рынок в Европе, предоставляет услуги аренды, парковки, охраны. На рынке работают около 60-ти тысяч человек, 15 тысяч торговых и складских объектов (магазины, павильоны, контейнеры, склады), 8 автостоянок. На территории функционируют: отделение полиции, собственные пожарная часть, 3 медпункта и скорая помощь, гостиница и автостанция, а также банк, разветвленная сеть общественного питания. Ежедневно Промтоварный рынок «Седьмой километр» посещают около 200 тысяч человек.

Время работы: с понедельника по четверг — с 6:00 до 15:00, суббота и воскресенье — с 6:00 до 16:00. Пятница — выходной.