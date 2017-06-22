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Покупатели из Беларуси всё чаще посещают «7 километр»
16:51 / 02.08.2017
ОДЕССА, 2 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С мая на рынке существенно увеличился приток покупателей из Беларуси, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 2 августа, в пресс-службе Промтоварного рынка «7 километр».
По данным статистики Промтоварного рынка, в этом году значительно возросло количество автотранспорта, на котором на «7 километр» прибывают предприниматели и частные покупатели из Республики Беларусь.
В 2014 году отмечался резкий спад заездов покупателей из соседней страны, а затем — постепенный прирост.
В пресс-службе заявили, что промтоварный рынок всегда рад приветствовать посетителей из различных регионов, стран и даже континентов. Отмечено, что «7 километр» уже давно стал одной из достопримечательностей Одессы, и жители других стран приезжают туда не только за покупками, но и посмотреть на крупнейший промтоварный рынок Украины и Европы, который работает уже около 30 лет.
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