Покупатели из Беларуси всё чаще посещают «7 километр»

16:51 / 02.08.2017

ОДЕССА, 2 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С мая на рынке существенно увеличился приток покупателей из Беларуси, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 2 августа, в пресс-службе Промтоварного рынка «7 километр».

По данным статистики Промтоварного рынка, в этом году значительно возросло количество автотранспорта, на котором на «7 километр» прибывают предприниматели и частные покупатели из Республики Беларусь.

В 2014 году отмечался резкий спад заездов покупателей из соседней страны, а затем — постепенный прирост.

В пресс-службе заявили, что промтоварный рынок всегда рад приветствовать посетителей из различных регионов, стран и даже континентов. Отмечено, что «7 километр» уже давно стал одной из достопримечательностей Одессы, и жители других стран приезжают туда не только за покупками, но и посмотреть на крупнейший промтоварный рынок Украины и Европы, который работает уже около 30 лет.