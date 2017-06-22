Гостиница «7 километра» готова принимать посетителей

16:23 / 27.07.2017

ОДЕССА, 27 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Гостиничный комплекс Промтоварного рынка прошел сертификацию и может принимать постояльцев, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 27 июля, в пресс-службе Промтоварного рынка «7 километр».

Гостиничный комплекс Промтоварного рынка прошел сертификацию и позволяет с комфортом отдохнуть своим постояльцам.

К услугам посетителей: комфортабельные двухместные номера с удобствами, укомплектованные телевизором, холодильником. Санузел оснащен современной сантехникой, обеспечивается круглосуточная подача горячей и холодной воды. При необходимости можно разместить добавочные спальные места, в том числе, и детскую кровать, просторный холл, Wi-Fi.

Главное преимущество гостиницы — близость торговых площадей, что позволяет, не затрачивая лишнего времени на дорогу, совершать покупки.