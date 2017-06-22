Одесские таможенники обнаружили почти 19 тысяч контрафактных кроссовок

16:37 / 19.07.2017

ОДЕССА, 19 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сотрудники Одесской таможни ГФС выявили попытку ввоза в Украину 18 840 пар мужских кроссовок с нарушением прав интеллектуальной собственности, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 19 июля, в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.

По информации пресс-службы, для таможенного оформления была представлена таможенная декларация на товар «кроссовки мужские», который перемещался в контейнере в количестве 18 840 пар из Китая. По документам производителем обуви значилась одна из китайских компаний, а товар поступал в адрес одного из украинских обществ.

Тем не менее, во время осмотра указанного товара должностными лицами Одесской таможни ГФС было установлено, что на кроссовках без согласия собственников нанесены обозначения, похожие на логотипы «Adidas», «Reebok», «New Balance», которые внесены в таможенный реестр объектов права интеллектуальной собственности.

Таким образом, Одесской таможней ГФС прекращена попытка ввоза на таможенную территорию Украины товара с нарушением прав интеллектуальной собственности.

Составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст.476 Таможенного кодекса Украины. Товар изъят.