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«Одесский каравай» за год произвел более 63 тысяч тонн хлебобулочной продукции
14:21 / 13.07.2017
ОДЕССА, 13 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — «Одесский каравай» за год произвел более 63 тысяч тонн хлеба и хлебобулочных изделий, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 13 июля, в пресс-службе Lauffer Group
По информации пресс-службы, за прошедший маркетинговый год четыре хлебозавода компании Lauffer Group в Одессе, Подольске и Белгороде-Днестровском произвели 63,259 тыс. тонн хлебобулочной продукции, которая продавалась в 3477 торговых точках. , Региональный директор Lauffer Group в Одесской области Владимир Гудыма сообщил: «Эти показатели позволили нам с долей рынка в 60% сохранить лидирующие позиции в своём сегменте рынка Одесского региона. В этом году мы наладили выпуск 24 новинок, что позволило довести показатель ассортимента продукции в регионе до 221 единицы. За прошедший маркетинговый год на предприятиях реализована программа по увеличению фонда оплаты труда. Средняя заработная плата сотрудников выросла на 21%».
В ассортиментных линейках хлебов «Одесского каравая» на позиции массового спроса рост цен минимален и отслеживается городскими властями и горожанами. В эту категорию входят хлеб «Обеденный домашний» (пшеничный) 0,9 кг, хлеб «Новосельский» 0,8 кг (пшеничный), хлеб «Одесский» 0,85 кг (пшенично-ржаной) и хлеб «Дарница» 0,8 кг (пшенично-ржаной). К тому же, для обеспечения нужд всех слоев населения в 2016 году запущена программа «социального хлеба» для одесситов: хлеб «Пшеничный» 1 сорта формовой 0,6 кг и хлеб «Степовой» формовой 0,6 кг (пшенично-ржаной). 7 из 27 позиций хлебов (около 26%) можно отнести к категории «качественный доступный хлеб.
СПРАВКА
«Одесский каравай» — один из самых крупных промышленных производителей хлебобулочной продукции в Украине, производственная мощность которого позволяет выпускать до 200―220 т продукции в сутки. В состав предприятия входят 2 производственные площадки, расположенные в г. Одессе (№ 2 и 4), а также производственные площадки в г. Белгороде-Днестровском (№ 3) и г. Подольске (№ 1). Предприятие обеспечивает хлебом Одессу и Одесскую область, удовлетворяя около 60 % потребности в хлебе и ХБИ. Кроме того, «Одесский каравай» обеспечивает хлебом и ХБИ также Николаевскую и Херсонскую области.
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Сергей Гриневецкий
21-22 червня в Одесі відбувся міжнародний форум "Реформа децентралізації: актуальні питання регіонального розвитку та досвід держав-членів ЄС і країн східного партнерства". Сергій Гриневецький був запрошений до участі у Міжнародному форумі як відомий український політик, народний депутат України трьох скликань, голова Одеської ОДА (1998-2005) та політичний експерт
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