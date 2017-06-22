Начата покраска самой большой крыши на промрынке «7 км»

16:31 / 04.07.2017

ОДЕССА, 04 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На «7км» приступили к покраске самой большой крыши на рынке — навеса над частью торговой площади №1, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 4 июля, в пресс-службе рынка.

Как отметили в пресс-службе, навес над частью торговой площади №1 — это сооружение площадью свыше 2 тыс. кв. м и высотой в 10 метров, которое было построено в 2001 году. На его покраску уйдет несколько недель, поскольку все работы осуществляются в нерабочее и светлое время суток.

В пресс-службе добавили, что программа модернизации ООО «Промтоварный рынок» «7 километр» — одна из ключевых задач руководства предприятия. Она стартовала в 2011 году и реализуется одновременно в нескольких направлениях. Среди приоритетов – переход на новые стандарты работы в организации торговой деятельности, переоснащение торговых площадей и реконструкция систем жизнеобеспечения, переход на энергосберегающие технологии и многое другое.

В рамках программы с апреля этого года впервые за последние 7 лет на рынке красят все контейнеры и торговые конструкции одновременно.

Также в пресс-службе подчеркнули, что инновационные процессы, происходящие на рынке, внедряются и на основании обращений предпринимателей, работающих на 7 километре.

СПРАВКА: Промтоварный рынок «7 километр» располагается на 75-ти гектарах в пгт. Авангард Овидиопольского района Одесской области. На рынке работают более 60-ти тысяч человек, 15 тысяч из которых — субъекты предпринимательской деятельности.

Время работы рынка: по будням — с 06:00 до 15:00, в субботу и в воскресенье — с 06:00 до 16:00. Пятница — выходной.