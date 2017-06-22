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«7 километр» фиксирует резкий приток предпринимателей из Беларуси
16:54 / 03.07.2017

ОДЕССА, 03 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Промрынок «7 километр» фиксирует резкий приток прибывших за покупками предпринимателей из Беларуси, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 3 июля, в пресс-службе рынка.

Как отметили в пресс-службе, промтоварный рынок стали чаще посещать предприниматели из Республики Беларусь. По данным статистики «7 километра», только сегодня на рынок прибыло 35 микроавтобусов из Беларуси, в то время как в такой же день месяц назад их было не более 10-ти.

Также за закупками на «7 км» стали гораздо чаще прибывать бизнесмены из западных областей Украины, что было редкостью еще 3 года назад.

Аналитической службой рынка зафиксирован и прирост автобусов и грузовых автомобилей, прибывающих за товаром из восточных и центральных регионов Украины, Молдовы и Приднестровья.

На рынок ежедневно продолжают прибывать и новые партии сезонных товаров, их завоз увеличился практически вдвое, в сравнении с началом года. Ассортимент летних коллекций одежды, обуви и аксессуаров полностью обновился, а товары весенней серии предприниматели продают со значительными скидками.

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